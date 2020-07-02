【一分鐘看世界】各國表態港版國安法背後、印度禁抖音、俄賞金案

今天是7月2日星期四，以下是這一天你需要知道的國際新聞：

港版國安法的全球兩派陣營

港版國安法在6月30日生效，成為多國焦點。中方通過法案後，80個國家在同一天分化為兩組不同的群體，就港版國安法表明立場，此背後也展現三大現實。德國外長馬斯（Heiko Maas）表示國安法勢將影響中歐關係，美國國務卿蓬佩奧指法律條款是對全世界的侮辱。

多次表態反對港版國安法的英國，有消息指中國駐英大使就有關問題被傳召到英國外交部，首相約翰遜和外相藍韜文則正式公布加大BNO權利的計劃，英方將向BNO持有人提供5年的有限居留許可（limited leave to remain），讓他們可在5年後申請定居，再在額外12個月後可申請成為公民。另一方面在美國，共和民主兩黨則提出《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act，暫譯），要求向面臨迫害的港人提供難民身份。

歐美與亞洲多國媒體均發表文章及評論，批評中國在香港訂立國安法，破壞一國兩制。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 3 + 2

印度封殺抖音 網紅告別

中國及印度最近發生邊境衝突，兩國關係惡化。印度政府決定在境內禁止民眾使用由中國公司開發的59個手機應用程式，包括抖音（TikTok）和微博，其中總理莫迪亦因此清空微博的一切內容。自6月30日起，抖音已在印度全面停止運作，抖音否認曾向中國政府提供其用戶的資料。活躍於抖音的「網紅」紛紛告別這個影片分享平台，並轉場到其他平台，邀請支持者於其他社交媒體繼續追蹤他們的動態。

印媒披露，解放軍已經在拉達克（Ladakh）東北部越過實際控制線（LAC）佔領多地，而這些地區幾十年來一直被認為是「印度領土」。因兩點原因，印度軍方未能及時做出反應。而印度海軍正在向拉達克地區派遣數十艘裝設先進監視裝備的船隻。

中國解放軍在班公湖邊刻下「中國」和中國地圖（點擊圖集瀏覽）：

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俄羅斯懸賞殺美軍？

美國傳媒早前報道，俄羅斯於阿富汗懸賞獵殺美軍。《紐約時報》6月30日引述三名知悉情報的官員報道，美國官員截取電子匯款紀錄，顯示有巨額款項從俄羅斯軍方情報機關控制的銀行帳戶轉帳到與塔利班有關的帳戶。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）曾指，總統特朗普（Donald Trump）未有聽取懸賞情報簡報，後來又改稱他已聽取簡報。

美國最近與俄羅斯就削減核武的談判中，特別向俄方展示中國的核武發展，分析指美方意圖說服俄羅斯合力迫使中國加入削減核武條約。

而7月1日是俄羅斯為期一周的修憲公投投票的最後一天，在當日之前的六天內，約55%全國登記選民已經投票，即是投票率已過半，初步點票結果顯示，大部分選民都支持普京連任至2036年……（按此閱讀更多）

美國狂掃瑞德西韋

路透社公布新統計數字，美國6月30日錄得逾4.7萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，創單日新高。而全國有14個州於6月期間，全州染疫人數大增逾1倍。英國《衞報》同日報道指，有證據顯示藥物瑞德西韋（Remdesivir）可助新型冠狀病毒肺炎病人康復得更快，惟美國政府已訂購大量瑞德西韋，其數量佔未來3個月的逾90%產量。

代表民主黨出戰總統大選的美國前副總統拜登（Joe Biden）同日於特拉華州出席記者會。他表示，因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，不會舉辦競選集會。至於外界關注的副手人選，他指將於8月初公布。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

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疫情未解決

全球的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月1日警告，沒有全力抗疫的國家將難以完全控制疫情，指抗疫之路可能變得艱難而漫長……（按此閱讀更多）

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