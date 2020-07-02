【港版國安法】為何歐盟行動僅停留在口頭譴責

中國通過「港版國安法」成為國際社會熱烈討論的話題，英國代表27個國家宣布一份反對聲明，公布一些反制計劃，美國也對香港採取實際制裁行動，與之相比，歐盟始終停留在「譴責」口頭層面。

從5月底至今，歐盟方面對「港版國安法」的表態始終停留在「譴責」、「反對」這樣的口頭層面，強硬聲音只來自並未掌握實權的人士。

香港行政長官林鄭月娥6月30日在記者會上稱，不會被任何制裁行動嚇到，相信國家會有反制措施，港府將會全面配合。（AP）

歐盟無從施壓北京

德國之聲7月1日指出，「港版國安法」通過後，歐洲政界也對此密集發聲表示遺憾、譴責或反對，包括德國外長馬斯（Heiko Maas）、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。

值得注意的是，在過去幾周時間裏，歐盟實權機構、各成員國政府幾乎沒有人提議就香港問題對中國實施具體的制裁措施，絕大多數的表態都停留在口頭譴責層面。

德國之聲提到，過去十幾年以來，中國始終是歐盟的第二大貿易伙伴，雙邊貿易額僅略低於歐美之間的貿易。不少歐洲的支柱產業也與中國市場或供應鏈高度關聯。儘管在政治上歐洲之間的摩擦在加劇，但是在香港議題上歐盟難以讓中方做出讓步。德國總理默克爾（Angela Merkel）7月1日開始擔任歐盟輪值主席期間將會在對華關係上「儘可能求穩」。

英國皇家國際問題研究所（Chatham House）的中國問題專家羅德懷（Rod Wye）在接受美聯社採訪時強調，在美國總統特朗普（Donald Trump）治下，美歐雙方正在不少領域相互疏遠，而中國可能正在利用這一點。

羅德懷悲觀地表示，即便是表態較為強硬的美國，目前提出的具體制裁措施也侷限於在某些領域取消香港的特殊地位待遇，「所以真正受到制裁衝擊的將會是香港民眾、香港經濟，而非中國政府。」