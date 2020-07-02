【中印衝突】印媒：面對兩國對峙　印度只有打仗和談判兩種選擇

印媒稱，印度面對中印對峙只有兩種選擇：打一場有限戰爭，或再舉行一次武漢峰會；中印必須為打一場有限戰爭的最壞情況做準備，目前距離冬季還有5個月，這將影響兩國軍隊的戰略考量。

中印6月30日舉行了持續超過12個小時的第三輪軍長級談判，中印媒體援引消息人士稱，中印達成雙方軍隊逐步脱離接觸的共識。 但據《印度快報》7月1日報道，印度軍方消息人士透露，印度軍隊正在為長期角力做準備，對峙預計將持續到冬季。

據《印度時報》6月30日報道，雖然中印舉行了降級緊張局勢的談判，但在拉達克（Ladakh）實際控制線兩側，中印雙方仍在進行更大規模的軍事部署與集結。

印度媒體「The Print」7月2日發表題為《面對中國，印度只有兩種選擇——打一場有限戰爭，或再舉行一次武漢（峰會）》的評論文章。

文章稱，中國的軍隊先發制人已經激怒了印度。印度如做出迅速而情緒化的反應在戰略上是愚蠢的。印度可以通過無限期維持「現狀」來「反制」中國。

理想情況下，印度和中國都希望在拉達克（Ladakh）東部實際控制線上的軍事局勢不進一步升級的情況下，實現自己的政治目標。然而，在這個關鍵時刻，外交談判幾乎沒有取得進展。

在外交方面，6月24日，中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）第15次會議通過視像會議舉行。印度國際亞洲新聞社（ANI）援引不願透露姓名的政府消息人士說，印度和中國決定每周舉行一次WMCC會議，以解決爭端。

中印兩國大使在接受印度報業托拉斯（PTI）的採訪時，相互指責對方違反相關協議，但重申外交途徑解決爭端的姿態。文章稱，種種迹象表明，除非出現武漢式（峰會）的突破，否則中印外交將陷入死胡同。

文章稱，印度的主權與領土完整正處於緊要關頭。合乎邏輯的是，印度可能不得不採取軍事行動，以恢復2020年4月之前的現狀。

然而，由於印度與中國綜合國力存在差距，特別是在軍事領域，與中國打一場戰爭的經濟成本和遭遇挫敗後的政治後果，使人不得不保持謹慎。

評論稱，中國的軍隊先發制人戰術表明了它的政治意圖，把自己的意願強加給印度。中國的「脅迫性外交」沒有取得預期的結果。對於中國這個超級大國來說，丟了面子就意味着失敗。如果印度不妥協，有限戰爭對中國來說幾乎是一種強迫行為。

目前正是中印關係的關鍵時刻，雙方必須為打一場有限戰爭的最壞情況做準備。距離冬季還有5個月，這將影響兩國軍隊的戰略考量。