【一分鐘看世界】香港自治法、永續普京、中印爭拗打擊科企

今天是7月3日星期五，以下是這一天你需要知道的國際新聞：

「BNO升級」與《香港自治法》

英國7月1日宣布英國國民（海外）護照（BNO）持有人將獲准居英5年，再住滿1年可申請公民身份，英國從去年拒絕BNO「升級」到如今加強BNO權利，此舉獲得英國輿論普遍支持，但也引來北京強烈反對。

各國對香港的取態受到關注，在澳洲，總理莫里森表明考慮向港人提供「避風港」簽證，至於日本議員則提出應該吸納香港的金融人才，也有分析留意到，美國總統特朗普對香港的取態在1年內至少經歷過三次轉變，而他會否簽署剛於參議院通過的《香港自治法》就成為焦點……（按此閱讀更多）

永續普京

俄羅斯憲法修正案獲得通過，77.92%選民投票支持，意味總統普京（Vladimir Putin）有機會掌權再多兩屆任期，執政至2036年。外界將公投視為普京延續統治至2036年的一步，但其實修憲內容還牽涉同性婚姻等其他方面……（按此閱讀更多）

中印爭拗打擊科企

中印邊界爆發軍事衝突後，兩國關係惡化，印度總理莫迪清空微博，印度官方則已宣布禁止使用59款中國手機應用程式，在印度這個人口接近14億的國度，流動互聯網普及率其實只有約3成，互聯網市場有着巨大的待開發潛力，全球互聯網公司近年來積極參與分沾這塊肥豬肉，然而，一紙禁令一下子便把中國科網公司放到嘴邊的肥豬肉硬生生拿走……（按此閱讀更多）

▼ 圖輯｜59個被印度封鎖App（印度禁59中國App指威脅國安 微信、抖音、美圖秀秀有份(附名單)）

+ 55 + 54 + 53

Hi, Zoomers! Z世代

年初新冠肺炎疫情爆發至今，不僅重創環球經濟，影響全球各地多個行業，連過往我們熟悉的世界也悄然改變，Zoom、Google Meet等會議通訊軟件成為日常生活的一部份，網上教學、居家工作（work from home）開始變得常態。

對剛踏入職場、將要升讀大學或高中的Z 世代（又稱Zoomer 世代，泛指出生於1995 至2005 年間，現年約15 至25 歲的族群）而言，這次疫情更可謂影響深遠，香港在過去一年也經歷社會動盪，影響Z世代上課、畢業、就業和生活。政治前景、經濟現況、家人期望都從此不一樣……（按此閱讀更多）

（香港01製圖）

淫亂富豪前女友落網

美國聯邦調查局（FBI）7月2日拘捕已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），指她涉嫌誘騙未成年少女與愛潑斯坦發生性關係。當局認為，她可能有潛逃風險……（按此閱讀更多）

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