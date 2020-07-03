【中印衝突】莫迪普京通話承諾加強兩國關係　印媒：意義重大

印度總理莫迪（Narendra Modi）7月2日和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話。印媒報道，中印邊境對峙持續之際，莫迪致電普京有重大意義。

印度《德干紀事報》（Deccan Chronicle）報道，莫迪和普京重申進一步加強兩國「特殊和特權戰略伙伴關係」的承諾。

雙方同意保持雙邊接觸磋商勢頭，並商定今年稍後時間在印度舉行雙邊年度會晤。印度外交部新聞稿指，莫迪表達對普京赴印參加雙邊峰會的熱切歡迎。

俄羅斯總統辦公室在莫斯科發表聲明稱，普京和莫迪同意在雙邊和國際組織框架內繼續密切合作。俄羅斯衛星通訊社報道，克里姆林宮新聞局表示，莫迪就全俄修憲投票的成功舉行向普京表示祝賀。

《德干紀事報》評論，莫迪致電普京意義重大，因為莫斯科一直與新德里和北京進行秘密會談，幫助結束印中邊界爭議的僵局。不過兩國發表的新聞稿並無提到印中對峙。通話之所以重要的另一原因，在於愈來愈多人認為，中印衝突可能將新德里推向美國。

莫迪致電普京後，印度宣布向俄羅斯大規模採購軍備。俄羅斯衛星通訊社報道，印度國防部發布消息，印度國防採購委員會批准從俄羅斯購買21架米格-29戰鬥機，並將印度空軍現有的59架米格-29戰鬥機升級，總額超過9.84億美元。