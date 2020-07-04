日本九州豪雨成災　熊本縣2死13失蹤　有橋樑遭沖毀「消失」

日本九州熊本、鹿兒島縣等地區7月4日遭遇大雨，氣象廳一度向兩縣多市發布大雨特別警報，洪水警戒級別提高至最嚴重的第5級。大雨導致山泥傾瀉，熊本縣至少有2人死亡、13人失蹤。在熊本縣八代市有橋樑遭洪水沖毀，橋樑「消失」。

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下令疏散逾7.5萬居民

日本放送協會（NHK）報道，氣象廳在發布第5級的警戒級別後，形容這次的暴雨是該地區過去從未遇過。日本氣象廳一度向熊本縣16個市及鹿兒島縣4個市均發布大雨特別警報。熊本縣部分地區曾經每小時錄得超過100毫米雨量。日本政府已下令疏散逾7.5萬居民。

暴雨令熊本縣的球磨川（Kuma river）氾濫，洪水摧毀一座橋和多間房屋，民眾走到建築物屋頂等待救援。緊急救援團隊指，他們接獲逾100宗求助。從日本放送協會拍攝的畫面所見，熊本縣人吉市廣泛地區水浸，建築物、汽車和橋樑都被泥水淹浸。

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八代市有鋼結構的深水橋「消失」：

災情造成多人失蹤

熊本縣政府表示，截至上午10時，約有13人失蹤。官員指，蘆北町發生山泥傾瀉，幾戶民居被沖走，約10人失蹤。周邊道路受阻，救難隊伍無法進入現場。另外在兩個不同的地方亦有3人失蹤。美聯社4日報道，在津奈木町，有3人被泥土活埋，其中2人救出時已無生命跡象，救援隊伍仍在搜尋最後1人。

九州電力公司表示，洪水切斷電力和通訊的電纜，兩縣約有8,000戶停電。

1萬人規模自衛隊出動救災

日本首相安倍晉三已成立特別小隊，表示要儘最大努力搜救失蹤者。他又指，已派出10,000名自衛隊士兵加入搜救行動。

氣象廳指出，今次不穩定的氣候狀況是由於暖濕空氣流入鋒及低氣壓系統。7月5日仍可能會有更多降雨，尤其在日本西部。