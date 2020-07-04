【新冠肺炎】美國多名駐外大使疫情初期大幅拋售股票獲利

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月2日報道，正當總統特朗普（Donald Trump）早期淡化新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，美國駐烏拉圭、法國、摩洛哥和意大利大使大幅拋售股票，獲利數以百萬計美元。

報道引述財務披露文件指，駐烏拉圭大使喬治（Kenneth George）、駐法國大使麥考特（Jamie McCourt）、駐摩洛哥大使費希爾（David Fischer）和駐意大利大使艾森伯格（Lewis Eisenberg）於1月至2月期間拋售股票獲利。部份大使的股票交易涉及參與研究開發或治療新冠病毒產品的公司，例如生物製藥公司。

新冠病毒年初開始蔓延至全球，華府卻低估大流行的嚴重程度。1月下旬瑞士達沃斯召開世界經濟論壇期間，特朗普還稱，政府已經「控制疫情」。

美國國務院發言人表示，在2月25日至26日舉行的駐外使節會議上，曾向大使通報新冠病毒可能對國務院行動產生的影響，除此以外，在今年其他活動上未有過任何通報。發言人還稱，股票的買賣通常是基於財務顧問的指示。

民主黨人士批評外交官員的行為。民主黨超級政治行動委員會「美國21世紀橋樑」組織（American Bridge）發言人斯蒂爾（Max Steele）指出，「在政府淡化疫情威脅的同時，任何傾倒數百萬股票的官員都沒有任何權利贏得公眾信任，他們的行為值得徹底調查，防止進一步濫用權力。」