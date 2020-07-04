日本九州嚴重水災20萬人避難　熊本護老院有14人無生命跡象

日本九州熊本及鹿兒島縣7月4日暴雨成災，大雨導致河川氾濫和山泥傾瀉。熊本縣知事蒲島郁夫指，在球磨村發現14人沒有生命跡象。兩縣共向約20.3萬人發出避難指示。

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共同社4日報道，當地政府指，水災造成9人失蹤，15人沒有生命跡象，其中14人來自熊本縣球磨村千壽園護老院。蒲島郁夫表示，該14人已處於心肺停止狀態。

↓↓↓球磨村部分民居被洪水淹沒

日本放送協會報道，從職員上午拍攝的照片可見，洪水當時浸至千壽園2樓。據緊急救援團體下午收到的求助報告，千壽園有60至70名住客受困，部分人身體不適。另有3人出現失溫症。

↓↓↓TBS從上空拍攝千壽園

日本九州地區受梅雨鋒面停留影響出現暴雨，氣象廳4日清晨4時50分向熊本縣和鹿兒島縣多市發布大雨特別警報。兩縣11個市町村對9.22萬戶家庭約20.3萬人發出避難指示。