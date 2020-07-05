特朗普發表獨立日演說　稱會戰勝疫情

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美國總統特朗普（Donald Trump）在7月4日發表獨立日（Independence Day）演說，稱當地會在面對「來自中國的可怕病毒」一役中，取得偉大的勝利。

白宮在Twitter上載特朗普的講話，稱美國會前所未有地偉大，指國家比歷史上的任何國家都做得更好，但受到來自中國的可怕病毒打擊，現時美國已經接近擺脫疫情。

他又指，美國已經走出困境，當地就業數目非常壯觀，而且很多人仍未見到有不少事情正在發生，稱國家邁向偉大的勝利，相信信國家會更強大。

今次獨立日正值當地的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在多個州份蔓延，特朗普在Twitter強調，假如當局沒有進行如此大規模而成功的病毒檢測，美國的確診人數會非常少。他又認為死亡人數及死亡率都開始降低。

特朗普在白宮南草坪出席「向美國致敬」活動，從圖片可見，其身後的賓客都沒有戴口罩。（AP）

特朗普其後與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）於白宮南草坪出席「向美國致敬」活動，有大批賓客參加，但從片段見到，戴口罩的人數不是很多，而特朗普亦一如以往地沒有戴口罩。

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