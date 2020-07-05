【美國大選】饒舌歌手Kanye West宣布參選總統　獲馬斯克力撐

美國著名饒舌歌手、有「潮神」之稱的Kanye West突然拋下震撼彈，於7月4日宣布參選美國總統，目前未知他是認真還單純是在開玩笑。

圖為2019年5月，Kanye West出席Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴。Kanye West除了是著名歌手，同時是著名的設計師。（Getty）

Kanye West在7月4日美國獨立日，在個人Twitter上表示，自己將參加11月的美國總統大選。

他在帖文中寫道：「我們必須實踐美國的承諾，信仰上帝、團結我們的願景，打造我們的未來，我將參選美國總統！」並留下「#2020願景」（#2020VISION）的標籤。

Kanye West是美國的著名饒舌歌手，美國名媛Kim Kardashian的丈夫，同時身兼藝術家、製作人、唱片公司高層與設計師等多職。他突然在美國獨立紀念日宣布參選2020總統，震撼不少粉絲。

目前並不知道Kanye West是認真，還是單純在開玩笑。現時距離總統大選只餘4個月，未知Kanye West是否已遞交所需表格，儘管很多州分仍接受獨立候選人的登記。

Kanye West過去曾是總統特朗普（Donald Trump）的支持者，他在2018年曾造訪白宮，與特朗普會面。但他並非首次聲言要參選總統，後來更逐漸對特朗普產生不滿，至近日高漲的反歧視黑人運動，可能是促使他決定站出來的原因。

Kanye West在宣布參選後，他的好友Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已立刻表態支持。