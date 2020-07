【新冠肺炎】英媒：中國2012年已出現接近SARS-CoV-2的病毒

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情在全球持續蔓延,關於病毒的源頭問題眾說紛紜。英媒稱,中國可能早在2012年就出現了與新冠病毒(SARS-CoV-2)類似的病毒,但秘而不宣。

英國《獨立報》在7月5日的報道中指出科學家提出疑問,稱一個在武漢病毒研究所中保存數年的冠狀病毒樣本,會不會通過自然變種或是通過基因實驗,變成導致新冠肺炎疫情的病毒。

英國《星期日泰晤士報》7月4日報道,一種跟引起當前大流行的病毒SARS-CoV-2接近的病毒可能在2012年就在中國出現了。

報道稱,2012年夏天,雲南出現一種神秘的疾病。6名在銅礦清理蝙蝠糞便的男子患有嚴重肺炎入院治療,其中3人死亡。

據報道,他們都有發燒、咳嗽及肺炎的徵狀,有關方面對他們做導致2002年嚴重急性呼吸系統綜合症(Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS,俗稱「沙士」)爆發的SARS-Cov的檢測,當中4人對冠狀病毒抗體測試呈陽性反應,2人在接受檢測前已死。同時,武漢病毒研究所所做的測試表明,患者中身體內存在一種先前不為人知的病毒抗體,該病毒的基因組與SARS病毒的相似。

報道稱,找不到有關這種新疾病和死於該疾病的三名患者的任何新聞報道。但是可以通過中國醫學人士的論文來大致了解所發生的事情。論文沒有指出礦工死亡的確切原因,然而 最有可能是從蝙蝠那兒感染上SARS類型的冠狀病毒引起的。

報道稱,隨後,武漢病毒研究所的石正麗率領一組科學家調查了發生疫情的礦洞。科學家們在蝙蝠的糞便中發現152個冠狀病毒的基因組序列,其中一個類似於SARS的「新毒株」,被命名為RaBtCov/4991。這個報告在2016年發布,報告名稱為《多個冠狀病毒在廢棄礦井的多個蝙蝠群落中共存》(Coexistence of multiple coronaviruses in several bat colonies in an abandoned mineshaft),文中指它是SARS的新病毒株。

報道指出,後來發表的一項研究沒有提及受感染的礦工和由該病造成的死亡。石正麗本人在接受《科學美國人》雜誌採訪時說,她認為真菌性病害是導致礦工死亡的原因。

《星期日泰晤士報》2020年2月曾報道稱,《自然》雜誌上發表石正麗及其同事的一項研究報吿。報吿提供武漢病毒研究所存儲的RaTG13毒株的訊息,它與SARS-CoV-2的基因組相似度達到了96.2%。

報道稱,樣本是2013年在雲南研究中華菊頭蝠攜帶的RaBtCov/4991病毒時發現的。該報寫道:「研究表明,RaTG13幾乎可以肯定是在2013年的一個廢棄礦山中檢測到的一種冠狀病毒,在先前發表的一項研究中被稱為RaBtCov/4991。由於某種原因,石正麗及其團隊將其重新命名。」

非政府組織EcoHealth Alliance的主席達薩克(Peter Daszak)曾在15年間與石正麗一同尋找病,他向《星期日泰晤士報》表示,RaBtCoV/4991改名成為RaTG13,並補充說這只是他們取樣過的1.6隻蝙蝠中的其中一個樣本。他說「陰謀論者指改名一事當中一定有可疑,但世界在過去6年已有改變——編碼系統亦已改變。」

能否變新冠病毒? 科學家莫衷一是

報道稱,研究人員對於RaTG13或類似病毒是否可以轉化為COVID-19並由武漢的一家實驗室泄漏而傳播的觀點分歧很大。按照科學家們的不同推測,RaTG13可能需要20年到50年才能與SARS-CoV-2完全相同。

倫敦大學衛生和熱帶醫學院( London School of Hygiene & Tropical Medicine)的教授希伯德(Martin Hibberd)指出,要做到這個地步會是「異常地困難」,稱它們不是同樣的病毒,而「我不認為能夠輕易操縱一個病毒去變成另一個病毒」。

希伯德指出,要做到這樣或需約20年時間,但美國羅格斯大學(Rutgers University)瓦斯克曼微生物研究所(Waksman Institute of Microbiology)的教授埃布萊特(Richard Ebright)認為病毒會以它2020年出現的發展速度變化,不是有效的假設。他說:「當病毒宿主改變以及適應一個新的宿主時,其進化性改變會是更多。」

他說:「因此RaTG13有可能、特別是如果它在2019年11月之前進入人體,或會出現使其能夠變成SARS-CoV-2的速率的適應過程。 我認為這是有一種明顯的可能性。」