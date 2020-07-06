【一分鐘看世界】特朗普針對中國有新招？安德魯一身蟻、日本水災

今天是7月5日星期一，以下是這一天你需要知道的國際新聞：
圖為7月4日白宮，特朗普在總統山發表演說後，返回白宮進行第二輪的演說。（Reuters）
特朗普愈說 爭議愈多
美國總統特朗普（Donald Trump）7月3日到南達科他州（South Dakota）拉什莫爾峰（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）慶祝獨立日並發表演說，內容引發爭議。他談到5月底以來的反種族歧視示威，指部分「憤怒的暴民」的破壞行為是企圖抹殺美國歷史，甚至形容這是「左翼文化革命」。有美國媒體指他在總統山前搞社會分化，是褻瀆美國先賢。除了這些，他亦再度談及中國。而他選在「總統山」發表涉及種族議題的演說，本身就是會令少數族裔與土著十分不滿的一件事。……（按此閱讀更多）
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特朗普傳對華祭新招
美國媒體引述一名政府官員7月4日稱，特朗普正在考慮2項或者3項針對中國的行動。這名官員在當天上午告訴彭博社，華府很有可能會在不久的未來公布相關行動，不過這名官員並無說明具體可能是什麼行動或提供其他詳情。……（按此閱讀更多）
安德魯王子「有麻煩」
美國聯邦調查局（FBI）7月2日拘捕已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），指她涉嫌誘騙未成年少女與愛潑斯坦發生性關係。英國安德魯王子（Prince Andrew）被指是他與她「貴賓」之一，然而他言談間淡化他與兩人的關係，亦否有性侵犯少女。麥克斯韋爾據說絕不會供出王子，不過從英國《電訊報》7月5日刊登的照片看來，真是「一圖勝千言」：王子不能邀請麥克斯韋爾「登堂入室」，更讓她坐上英女王伊利沙伯二世接受加冕的寶座……（按此閱讀更多）
英國安德魯王子被指曾性侵犯未成年少女，他言談間淡化自己跟兩名淫媒的交情，卻被英國媒體揭發，事實或非如此。圖為王子2020年1月19日離開鄰近英國桑德林漢姆莊園的聖母瑪利亞教堂。（Reuters）
↓↓↓美國富豪愛潑斯坦生前性侵犯的少女，被指是經麥克斯韋爾一手安排；想了解她更多，請點擊放大觀看：
日本九州暴雨成災
日本九州熊本縣7月4日暴雨成災，大雨引發水浸和山泥傾瀉。地方政府指，截至7月5日，水災造成18人死亡、最少17人已無生命跡象，以及最少14人失蹤。另外，縣內中南部地區有部分居民因水浸及山泥傾瀉受困。是次水災中，護老院及醫療機構最受影響，有14人名心肺停止運作人士均是來自熊本縣球磨村的千壽園護老院。日本放送協會（NHK）報道，5日上午透過公司出動直升機拍攝到熊本縣八代市坂本町的地面上出現巨大的SOS字樣，靠近建築物的民眾看似揮手求救。……（按此閱讀更多）
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