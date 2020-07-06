【中印衝突】莫迪突訪邊境後拜會三軍統帥印度總統

中印對峙進入第三個月之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）在突訪對峙前線的兩天後，7月5日拜會作為印度三軍統帥的印度總統。

據印度《德干紀事報》（Deccan Chronicle）7月5日報道，在中印爭議邊界的軍事對峙仍在繼續之際，印度總理莫迪5日拜會了印度總統科温德（Ram Nath Kovind）。

印度總統府（Rashtrapati Bhavan）在Twitter上發文稱，莫迪向科温德匯報了「具有國家和國際重要性的問題」。

報道稱，中印在拉達克（Ladakh）對峙進入第三個月之際，莫迪與科温德的會晤具有重大意義，因為科温德是印度陸海空三軍的最高指揮官。

此前兩天的3日，莫迪未經事先宣布，突然訪問了位於拉達克的中印對峙前線。消息人士透露，莫迪向總統介紹了他對拉達克的訪問情況、實控線沿線局勢，以及中印兩國外交官和高級軍事官員為解決對峙、緩和緊張局勢而舉行的會談情況。

此外，莫迪還向印度總統通報了巴基斯坦軍隊在控制線，以及印巴之間無爭議邊界上不斷「無端違反停火協議」的情況。

莫迪還似乎向總統通報了中國在其他地區的軍事行動，包括南海、東海與台海等。

莫迪還向印度總統表示，印度將繼續與美國、俄羅斯、日本、澳洲和法國，以及印太地區其他志同道合的友好國家進行外交接觸。

據《今日印度報》5日報道，戰略問題專家查勒尼（Brahma Chellaney）表示，莫迪通過對中印邊境拉達克對峙前線的訪問，強調了印度擊退中國「侵略」的決心，並通過提及「擴張主義」向鄰國傳遞了明確的信息。