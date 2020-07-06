【新冠肺炎】美國疫情嚴重　多州重新實施防疫措施

自7月1日以來，美國的單日新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案連續3天超過5萬宗，直至4日首次回落，錄得45,182宗。由於病例激增，國內多個州份重新實施限制措施。

美國西部12個州份已實施新的限制措施，這些州份的病例數均在過去一周破紀錄。新措施包括關閉重開不足1個月的餐廳與酒吧，猶他州和德州的州長還強制民眾戴口罩。

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德州5日新增8,181宗因新冠肺炎住院的病例，再創歷史新高。聖安東尼奧（San Antonio）、奧斯汀（Austin）、沃思堡（Fort Worth）和候斯頓（Houston）的本地官員及專家均對此表示擔憂，奧斯汀市長阿德勒（Steve Adler）與哈里斯縣（Harris County）法官伊達爾戈（Lina Hidalgo）當天在電視節目中敦促州長阿博特（Greg Abbott）授權地方政府發出居家令。

而在佛羅里達州，7月5日的單日新增病例錄得10,059萬宗，雖然較4日創記錄的11,458宗為少，但令該州確診個案累計突破20萬宗。佛州在不足兩周內，確診病例由10萬宗急升至20萬宗；對比之前用3個月時間，確診病例突破10萬宗。