伊朗與中國談25年期戰略協議　德黑蘭：交易非秘密

伊朗外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）當地時間7月5日對國會表示，伊朗與中國在協商一項25年期協議，一旦敲定，內容條款隨即會向全國公布。

美國製裁背景下，伊朗加速向中國走近，伊中關係不斷深化。圖為2020年2月14日，伊朗外交部長扎里夫（左）在德國慕尼黑與中國外交部長王毅舉行會晤。（新華社）

扎里夫在國會表示：「我們有信心，並以堅定信念和中國協商這項25年期的策略協定。」

扎里夫稱伊朗與中國這項展望性協議「沒有秘密」，一旦協議定案，內容就將公諸全國。他還說，早在2016年1月中國國家主席習近平訪問伊朗首都德黑蘭期間，就已經公開計劃意向。

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）6月譴責現政府與中國進行的秘密談判，這讓伊中協議一直是伊朗社交媒體上的熱門話題。

以色列《耶路撒冷郵報》7月5日報道稱，艾哈邁迪內賈德在最近一次對伊朗吉蘭省的政治訪問中提出該協議，他宣稱這是一份秘密協議，並反對承認該協議。

《耶路撒冷郵報》還指出，在過去幾天中，伊朗媒體強調協議將使伊朗受益於中國強勁的經濟，並有助於加強兩國之間的夥伴關係。

英國媒體Middle East Eye（中譯：「中東之眼」新聞網）指出，目前，伊朗正轉向中國等其他國家，以應對美國的經濟制裁。華盛頓目前還在考慮延長將於2020年10月到期的聯合國對伊朗的武器禁運。

美國已經得到了沙特阿拉伯和以色列的支持，但中國、俄羅斯、德國、英國和法國已經公開表態反對延長禁運計劃。