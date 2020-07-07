【一分鐘看世界】新冠病毒新知、澳洲疫情堪憂、美國潮神選總統？

今天是7月7日星期二，在大致天晴的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

病毒來源新說法

英國牛津大學有專家相信新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不一定來自中國。牛津大學循證醫學中心（Centre for Evidence-based Medicine）高級研究員傑斐遜（Tom Jefferson）醫生指出，目前有愈來愈多的證據指出病毒在亞洲爆發前，已在其他地方發現。此外在病毒傳播方面，醫學界亦有新的消息。美國《紐約時報》7月5日報道，有研究顯示新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）可以微粒方式透過空氣傳播。有來自32個國家、239名醫生發信促請世界衛生組織（WHO）修訂預防新冠病毒建議。

新型冠狀病毒肺炎疫情自年初以來在多個國家蔓延，改變我們的生活，亦已奪走逾53萬人生命。科學家都在跟時間賽跑希望通過研究病毒，找出能控制它的方法。圖為7月6日，印尼雅加達一所學校內，一名男童戴上透明面罩。（AP）

美國擬就中國「出招」？

美國媒體引述一名政府官員7月4日稱美國總統特朗普（Donald Trump）正在考慮2項或者3項針對中國的行動。美國白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）7月6日稱，特朗普考慮實幾個行政命令，涉及中國、移民、製造業等議題。在美國以疫情以及「港版國安法」為由加強對華施壓之際，中國電訊設備供應商華為也是另一個「戰場」，導致一些國家須就是否讓華為參與建設5G網絡做出回應，當中包括英國首相約翰遜（Boris Johnson）及法國國家訊息系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）。

澳洲疫情來勢洶洶

香港出現新型冠狀病毒肺炎輸入個案與本地個案之際，包括美國、印度、西班牙及澳洲都有確診個案增加的情況。澳洲的疫情以墨爾本情況較惹人注意，其中一個原因，是用作隔離旅客的酒店防疫措施不足所致。墨爾本有酒店用作旅客抵埗後隔離14天，除有傳酒店工作人員與酒店隔離住客發生性行為事件外，人員防護裝備不足、訓練不足、安全意識不足等等也是關鍵因素……（按此閱讀更多）

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Kanye West選總統？

美國著名饒舌歌手、有「潮神」之稱的Kanye West突然拋下震撼彈，於7月4日宣布參選美國總統，目前未知他是認真還單純是在開玩笑。無論他是否認真，可以確定的是，他已不是第一次這麼說。美國印第安納州珀杜大學（Purdue University）西拉斐特校區（West Lafayette）政治學教授麥卡恩（James McCann）稱Kanye West如真的想「出戰」，有兩條路可以走……（按此閱讀更多）

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