【港版國安法】蓬佩奧：北京在港推「奧威爾式」審查

《港區國安法》6月30日正式生效，康文署轄下公共圖書館7月4日覆檢多本涉及政治的書籍。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月6日再關注香港問題，批評港府的舉動反映北京在港實行「奧威爾式」審查（'Orwellian' censorship）。

蓬佩奧6日發聲明斥責政治審查，指國安法的「墨水剛乾」，港府已開始在圖書館移走書籍、禁止政治口號，更要求學校加強審查。

他強調，香港過去蓬勃發展建基於獨立法治下的自由思考和言論自由，但一切都不復現。美國譴責北京一再未能履行《中英聯合聲明》規定的義務，以及這些對香港人民權利和自由的最新攻擊。

康樂及文化事務署要求公共圖書館「覆檢」9本書籍，當中包括嶺南大學中文系前助理教授陳雲（陳云根）的《香港城邦論》、前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是細路：十八前後》，以及公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等。

「奧威爾式」（Orwellian）

「奧威爾式」（Orwellian）一字源自英國傳奇作家奧威爾（George Orwell）。他以政治諷刺小說《1984》及《動物農莊》聞名於世。

《1984》講述一個人民被獨裁政府全面監控的世界，「老大哥正在看着你」（Big Brother is watching you）一句話亦是出於此書。「奧威爾式」亦由此衍生，以形容極權政府的欺騙及監控等行為。