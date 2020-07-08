【一分鐘看世界】巴西總統中招、港府對科技企業、美國「脫世」

今天是7月8日星期三，在大致天晴的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

巴西總統確診

巴西的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，確診及死亡人數都排全球第二，而當地新增的確診者之中，就包括曾形容感染病毒就像患上「小感冒」的總統博爾索納羅……（按此閱讀更多）

巴西總統博爾索納羅曾多次輕視疫情，更主張當地不應停止經濟活動。而他亦經常無視當局的社交距離指引，不時與支持者握手。（Reuters）

香港政府VS國際科企

「港版國安法」引來西方多國反對，科技巨企紛紛表態，Tiktok決定暫停在香港的運作外，Facebook、Google、WhatsApp等則相繼宣布暫停處理港府索取資料的要求，以評估法案的影響，就連美國華人企業家創辦的Zoom也在此行列。各科企對處理索取資料個案各有自訂規則，但外媒分析，拒不執行港府要求或面臨法律訴訟，甚至失去中國市場；如果照辦則失去香港用戶，更會遭外界批評，在言論自由與違法風險之間，令這些社交媒體也有兩難……（按此閱讀更多）

港版國安法：Facebook等多個社交平台及即時通訊軟件7月6日宣布，暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求。圖為7月1日泛民主派上街反對《港區國安法》（Reuters）

美國與世衛劃清界線

美國面對嚴峻疫情，多個州份的確診人數急增，德州更首度破萬。世衛警告疫情仍未達高峰，但華府則在這個時候「實踐承諾」，正式展開為期一年的退出世衛程序，意味美國在2021年7月6日與對方分道揚鑣。

另外，美國入境和海關執法局7月6日宣布新規定，申請2020年秋季班的留學生，若學校僅開設網上課程，將無法獲得簽證，如果學校改為網上授課，已在美國的國際學生更必須離開，疫情再次將留學生推到徬徨無助的苦況……（按此閱讀更多）

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+ 4 + 3 + 2

BNO效益？

英國準備推行「BNO升級」計劃，為持有人提供成為英國公民的途徑，引來中方強烈不滿，官媒央視更報道稱，BNO港人移民到英國恐怕要做低端工種，搬磚摘水果，但英國方面繼續唱好，有智庫發表報告稱，移英港人可為英國經濟注入新動力，帶來最大3900億港元經濟效益；英國政界也未有理會中國反對，反而呼籲政府制裁香港特首林鄭月娥。

另一邊廂就連天主教教宗方濟各（Pope Francis）也關心香港議題，但意大利媒體報道，教宗本來會在7月5日發表演說提及香港，梵蒂岡（Vatican）傳媒已收到講稿，惟在演說開始前，講稿中有關香港內容臨時抽起……（按此閱讀更多）

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+ 11 + 10 + 9

墨爾本封城6周

全球不單香港疫情反彈，在澳洲墨爾本，當地宣告重新封城六周，居民如非必要不准外出。墨爾本所屬的維多利亞省接壤新南威爾斯省的邊境已經關閉。在美國，頂尖傳染病學家福奇再提醒重啟經濟太快會導致疫情反彈，當地疫情不受控，亞特蘭大市（Atlanta）市長也宣布確診。

至於在巴西，遭批評輕視疫情的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）出現病徵，博爾索納羅7月6日表示，已經再次接受病毒檢測……（按此閱讀更多）

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