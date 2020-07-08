美國正式退出世衛　拜登唱反調：如我當選總統美國將留下

聯合國7月7日稱，已經收到美國總統特朗普（Donald Trump）做出決定的通知，即美國將於2021年7月6日正式退出世界衛生組織（WHO）。特朗普的競爭對手、前副總統拜登（Joe Biden）同日表示，擔任總統後會讓美國重回世衛。

2020年4月14日，特朗普在華盛頓白宮玫瑰園發表講話，宣布暫停向世衛組織繳納會費，並要求對該組織在新冠肺炎疫情中的行為問責。（AP）

特朗普的競爭對手、預計將獲得民主黨總統候選人提名的拜登（Joe Biden）7日表示，如果他獲勝，美國將繼續是世衛的一員。

拜登在Twittwe上發表聲明稱，「當美國致力於加強全球健康時，美國人會更安全。在我就任總統的第一天，我將重新加入世衛組織，恢復我們在世界舞台上的領導地位。」

據美國《華爾街日報》7日報道，美國國務院已經於6日通知聯合國，將結束持續長達72年的WHO成員國身份。

美國參議院外交關係委員會成員梅嫩德斯（Robert Menendez）7日稱，國會已經從白宮那裏收到了關於美國將退出世衛的通知。

梅嫩德斯在Twitter中寫道，若僅形容特朗普應對新型冠狀病毒（COVID-19）的手法是「雜亂無章和難以理解」的行為並不公平，「而這做法並非是在保護美國人的性命和利益，而是讓美國人生病，且令美國處於孤立狀態。」。

特朗普及團隊曾多次批評世衛在處理新冠病毒的手法，指對方應對速度過慢，並經常偏袒中國。他在4月宣布凍結對世衛的撥款，並由白宮團隊審視與世衛的合作關係。