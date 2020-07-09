韓媒：警方在失蹤首爾市長朴元淳官邸發現遺書

韓國7月9日下午爆出首爾市長朴元淳失蹤消息後，韓國SBS電視台晚上報道，警方在朴元淳官邸內找到遺書。 另有韓國媒體一度報道稱，警方找到朴元淳的遺體，警方之後澄清指搜索行動仍繼續，報道並非真實。

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韓媒稱疑遭秘書指控性騷擾 警方未證實

美聯社報道，韓國SBS電視台同日晚上報道朴元淳的其中一名秘書在7月8日晚上向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾的行為，包括非自願的身體接觸，報道未有講述消息來源，但指該名秘書向警方稱，有其他市政府內的女員工也遇到類似情況。

另一電視台MBC也有類似報道。首爾警方與首爾市長辦公室方面均未有證實報道的真確性。

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上午離家 女兒下午報警

韓聯社報道，朴元淳是在7月9日上午10點44分左右離開位於首爾鐘路區嘉會洞的市長官邸，他出門時穿着深色外套、黑色褲子、灰色襪子，背着黑色背囊，警方透過手機位置追蹤顯示，他手機訊號最後出現在首爾市城北區某個地方。

朴元淳7月9日並沒有上班，他的女兒下午向警方報案稱，父親在4、5個小時前留下疑似遺言的話後離家，他的電話目前關機。

警方已派員搜索，並使用警犬及無人機協助，警方透過手機定位追蹤到朴元淳的手機在首爾城北區附近。