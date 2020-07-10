【一分鐘看世界】澳洲延長香港人簽證方案、朴元淳之死、星洲大選

今天是7月10日星期五，在這一天以下是你需要知道的國際新聞：

澳洲延長港人簽證方案

澳洲公布暫停執行與香港的引渡協議，更新對香港旅遊警示，還公布修改對香港人的簽證方案，讓持有當地學生簽證或臨時技術簽證的港人獲准額外在澳洲居留5年，其後可申請永久居留權，這個方案的受惠者，主要是學生及獲臨時技術簽證者，但沒有明顯放寬簽證本身的門檻，至於成為永久居民後，又會與公民有何不同？

至於澳洲的鄰國新西蘭，也表示正審視與香港關係，包括引渡安排、戰略物品的出口管制及旅遊建議......（按此閱讀更多）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月9日解釋有關對香港人簽證制度的新方案（Getty）

首爾市長朴元淳疑自殺身亡

韓國首爾市長朴元淳突然在留下疑似「遺言」後失蹤，他的女兒報警，警方派出數百人展開大規模搜索，韓國媒體傳出多個消息，包括指在官邸發現遺書，又有指一名市政府秘書正指控朴元淳有不當行為等，警方其後發現他的遺體，初步認為死因沒可疑……（按此閱讀更多）

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新加坡大選登場

新加坡大選7月10日登場，外界均預期總理李顯龍領導的執政黨可以勝出，也注意未來總理大熱王瑞杰能否取得佳績，但這屆的焦點還有爆出「兄弟打對台」的戲碼，總理胞弟李顯揚在大選前加入在野黨，反過來與兄長打對台，是否意味在野黨可能不用陪跑？（按此閱讀更多）

Brooks Brothers破產

在多國憂疫情反彈之際，擁有逾200年歷史的美國著名服裝品牌Brooks Brothers宣布破產，成為最新一個因疫情影響而倒下的國際時尚品牌，這個被譽為「總統御服」的服裝品牌是如何在兩個世紀的時間，從幾乎歷代美國總統愛穿，到遍及美國社會、電影、文化，繼而名氣響遍全球，奠定了西裝至尊Icon的顯赫地位……（按此閱讀更多）

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

世衛終改變立場？

新型冠狀病毒（COVID-19）傳播途徑是各國專家其中一個研究重點，日前有超過200名科學家要求世衛（WHO）承認病毒可能在特定情況透過空氣傳播，世衛在7月9日終於「聽從民意」，改變立場……（按此閱讀更多）

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