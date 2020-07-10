【新冠肺炎．疫情】玻利維亞臨時總統確診　拉美第三位領導人染疫

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,222萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過55萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月10日上午7時34分，全球確診個案新增178,686宗，累計增至12,220,166宗。死亡個案新增3,970宗，累計增至553,438宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月10日上午7時34分，美國確診個案新增57,203宗，累計增至3,111,902宗。死亡個案新增895宗，累計至133,195宗。全國目前已有逾96萬人康復、逾3,803萬人接受病毒檢測。

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玻利維亞：臨時總統阿涅斯（Jeanine Anez）7月9日指，接受病毒測試後，結果顯示對病毒呈陽性反應，成為拉丁美洲第3名受感染的國家領導人。她在Twitter表示，自己「狀況良好」且仍在工作，目前隔離中。

印度：衞生部7月9日公布，確診個案新增24,879宗，創單日新高，累計增至767,296宗。死亡個案新增487宗，累計增至21,129宗。印度累計確診個案數量已超越俄羅斯，成為全球第3多國家。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月9日公布數據顯示，德國確診病例新增442個，累計增至197,783個；死亡病例新增12個，累計增至 9,048個。

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巴西：衞生部7月8日公布，該國新增44,571宗確診個案，增至1,713,160宗。死亡個案新增1,223宗，累計增至67,964宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

菲律賓：衞生部公布，該國7月7日新增1,540宗確診個案，累計增至47,873宗。死亡個案新增6宗，累計增至1,309宗。

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日本：據共同社及日本放送協會報道，東京都7月9日新增224宗確診個案。這是當地自疫情以來最高的單日確診記錄，上一個記錄是在4月17日所錄得的206宗，當時日本仍未解除緊急事態。

韓國：中央防疫對策本部7月9日公布，該國新增50宗確診個案，累計增至13,293宗。死亡個案新增2宗，累計增至287宗。康復並解除隔離人數累計達12, 019人。

伊朗：衞生部7月6日公布，該國新增2,613宗確診個案，累計增至243,051宗。死亡個案新增160宗，累計增至11,731宗。

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澳洲：墨爾本爆發疫情，當地官員7月7日宣布重新實行封城措施六周，居民如非必要不准外出。墨爾本所屬的維多利亞省接壤新南威爾斯省的邊境已經關閉。

印尼：衞生部7月8日公布，該國確診個案新增1,853宗，累計增至68,079宗。死亡個案新增50宗，累計增至3,359宗。

俄羅斯：政府公布，該國7月8日新增6,562宗確診個案，累計增至700,792宗。死亡個案新增173宗，累計增至10,667宗。該國已有472,511人康復。