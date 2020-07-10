韓國首爾市長被揭性騷擾後自殺　朴元淳遺言向受害人與家屬道歉

韓國首爾市長朴元淳7月9日失去聯絡，他的遺體於在10日凌晨被發現。朴元淳的遺言在10日公開，他在紙上寫下：「對不起大家……對於只受苦的家庭感到抱歉。」除了道歉，他亦說對所有在他人生中與他一起的人表示感謝。

首爾市秘書處秘書長高漢錫（Han-Seok Ko，音譯）7月10日上午11時50分在首爾國立大學醫院公布朴元淳遺言內容。

朴元淳的遺言是：「我為每個人感到抱歉，我感謝所有這一生與我在一起的人。」

他寫道：「對所有受苦的家庭感到抱歉。」然後他以一句「各位再見」為遺言作結。

他在遺言中也要求遺體火化，將骨灰撤在父母墳墓四周。

高漢錫在宣遺朴元淳的遺言時哭起來。

圖為韓國首爾市已故市長朴元淳寫下的選言。（韓國News1網站截圖）

韓聯社報道，朴元淳是在7月9日上午10點44分左右離開位於首爾鐘路區嘉會洞的市長官邸，他出門時穿着深色外套、黑色褲子、灰色襪子，背着黑色背囊，警方透過手機位置追蹤顯示，他手機訊號最後出現在首爾市城北區某個地方。警方其後於10日午夜於距離市長官邸不遠的北岳山發現他的遺體。

首爾市政府行政局長金泰均10日表示，決定為朴元淳舉行首爾特別市葬。

他遺體被安置在首爾大學醫院，葬禮為期5天，出殯儀式13日舉行。

金泰均表示，首爾市長在職期間身亡尚屬首次，因此首爾特別市葬也將首次舉行。首爾市將於當天在市政府大樓前設置焚香所，供市民前來弔唁。

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朴元淳7月9日並沒有上班，他的女兒下午向警方報案稱，父親在4、5個小時前留下疑似遺言的話後離家，他的電話已關機，其個人社交媒體帳戶大部分都已經關閉。他之前被媒體揭發對女性有性騷擾行為。

美聯社報道，韓國SBS電視台同日晚上報道朴元淳的其中一名秘書在7月8日晚上向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾的行為，包括非自願的身體接觸，報道未有講述消息來源，但指該名秘書向警方稱，有其他市政府內的女員工也遇到類似情況。

另一電視台MBC也有類似報道。首爾警方與首爾市長辦公室方面均未有證實報道的真確性。

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朴元淳從政前是一位人權律師，在2011年補選中當選首爾市長，並在2014及2018年以大比數勝出連任，而他亦被認為出戰2022年總統大選的熱門之一。

根據當地法律，第一副市長徐正普（Seo Jeong-hyup，音譯）會暫代市長職務，直到2021年4月7日舉行補選為止。