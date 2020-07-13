【一分鐘看世界】特朗普的101天、新加坡大選、哈薩克肺炎是什麼

今天是7月13日星期一，在展開新一周的工作之前，以下是這一天你需要知道的國際新聞：

特朗普終肯戴口罩

美國總統特朗普（Donald Trump）自該國出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，對於防疫措施往往表現出遲疑甚至抗拒的態度。他終於在7月12日訪問軍醫院時公開戴上口罩，看來一直苦勸他聽話的幕僚，總算可以放下一塊心頭大石。我們整理相關資訊，回顧他在101天之間的態度如何轉變，以及從中看看白宮與華府是如何處理是否宣傳戴口罩防疫這件事。（按此閱讀更多）

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新加坡大選塵埃落定

新加坡大選7月10日舉行、同日結束。是次投票被視為選民對政府處理疫情表現，以及對第四代領導層的信任公投。執政黨人民行動黨取得83席，延續它自1965年立國以來掌權的局面，在野工人黨則有10席。有聲音也認為，這次選舉也是驗證未來總理大熱王瑞杰的領導能力的試金石。不論這次選舉結果如何，新加坡的政治體也展示出它是李光耀時代遺留的模式，也能看到人民行動黨掌握政權的背後有着成熟的官員選拔流程和標準。（按此閱讀更多）

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哈薩克爆發「不明肺炎」？

7月9日，中國駐哈薩克大使館提醒住哈薩克中國公民警惕所謂的「不明肺炎」在該國蔓延，其死亡率「遠高於」新冠肺炎。雖然哈薩克衞生部其後關否認，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokaye）7月8日發表電視講話時強調，是該國境內普通肺炎感染者急速增加。然而他同日宣布撥款抗疫，要求央行下調通脹目標，更暗示如情況在第二輪「封城」後不見改善，或會解散內閣，難免導致外界猜測增加。目前外界已知的事實是什麼？我們需為此擔憂嗎？（按此閱讀更多）

韓國首爾市長自殺身亡

韓國首爾市長朴元淳7月9日失蹤，警方其後於10日午夜於距離市長官邸不遠的北岳山發現朴元淳的遺體，初步相信他是自殺身亡。在他死後，舊部屬公開他的遺言，他向自己的家人道歉。此外閉路攝錄鏡頭亦拍下他最後的身影，當時他戴上帽子，顯得行色匆匆。

他本來是形象討好的社運人士，自大學時代參與社會運動，曾因為抗議朴正熙政權被判入獄，之後成為人權律師，打贏堪稱是韓國首宗的性騷擾官司。轉跑道投身政壇也有亮眼成績，屬總統熱門人選，最終卻捲進性騷擾醜聞，最終走上絕路，即使市政府有意對他厚葬，亦導致51.8萬人聯署反對......（按此閱讀更多）

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