【港版國安法】澳洲不保證在澳港人必可永久居留

「港版國安法」已在香港生效，澳洲政府認為支持民主派的香港人有可能受到政治迫害。澳洲政府7月12日宣布，目前以簽證在澳洲居留的香港特區護照持有人在簽證到期後，可以申請永久居留權。署理移民部長塔奇（Alan Tudge）稱，該些港人並非必定可獲得永久居留權，但申請途徑肯定比以前更容易。而澳洲政府修改政策，其中一個原因是希望吸引商業人才。

現時大約有10,500名香港人持學生簽證在澳洲居留，另有1,500名港人持其他簽證。塔奇表示，很多香港特區護照持有人可能正在找其他地方落腳，因此澳洲向他們提供更多簽證選擇。不過，澳洲永久居留權申請人必須通過品格測試及國家安全檢查等。

若申請人有品格問題及涉及嚴重的安全問題，仍要離境。塔奇稱如有港人有證據證明自己受到迫害，也可申請澳洲的人道主義簽證。目前已有137名港人申請庇護。

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塔奇表示，政府希望吸引商業人才來澳定居。政府正研究新措施和安排，吸引出口主導的香港企業遷至澳洲，塔奇期望吸引希望於「自由國家」經營的企業。

澳洲政府7月9日已宣布暫停執行香港與澳洲的引渡協議，留澳港人的學生和工作簽證有效期也由兩年延長至5年，其後可以申請永久居留。