特朗普公開承認　曾對俄羅斯發動網絡襲擊

「惡意攻擊他國網絡、威脅國家安全」一直是美國渲染中俄威脅論的主要「罪名」。然而，特朗普（Donald Trump）在採訪中竟然公開承認曾下令對俄羅斯一家網絡研究機構發動了網絡襲擊。

《華盛頓郵報》7月12日報道，特朗普首次證實，美國在2018年對俄羅斯網絡研究機構「俄羅斯互聯網研究所」進行一次秘密網絡攻擊，而這次行動是他批准。

美國此前曾指責這家位於聖彼得堡的互聯網研究機構干預2016年美國總統大選和2018年國會中期選舉。

據悉，特朗普是在接受《華盛頓郵報》專欄作家蒂森（Marc Thiessen）的採訪時透露上述消息。

蒂森在相關報道中寫道，在採訪中，他問特朗普是否發動了網絡攻擊，特朗普回答稱：「確有此事」。

特朗普在2017年將美軍網絡作戰部隊提升到司令部級別，並在2018年授予該司令部進行攻擊性網絡行動的權力。

蒂森稱，美國高級官員也證實這次襲擊發生了，而且是有效的，本次襲擊使這家互聯網研究機構無法訪問。特朗普在採訪中稱，網絡攻擊是對抗俄羅斯更廣泛政策的一部分，「沒有人比我對俄羅斯更強硬。」

對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）7月10日曾表態稱，美國官方參與了對俄羅斯的網絡攻擊，這一點確信無疑，而俄羅斯從來沒有、也不會與任何網絡犯罪有關係。