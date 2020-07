美國前高官披露,2017年美屬波多黎各(Puerto Rico)遭颶風「瑪麗亞」(Hurricane Maria)重創後,美國總統特朗普(Donald Trump)曾考慮「放棄」或「賣掉」波多黎各。

據美國《紐約時報》7月10日報道,在10日公布的專訪中,2017年曾擔任美國國土安全部代理部長的杜克(Elaine Duke)透露,2017年9月美屬波多黎各遭颶風「瑪麗亞」重創後,美國總統特朗普曾考慮賣掉波多黎各。

杜克稱特朗普當時問道:「我們能把電力服務外判嗎?我們能把這島(波多黎各)出售嗎?你知,或者剝離這項資產?」(Can we outsource the electricity? Can we sell the island? You know, or divest of that asset?)

她說,出售波多黎各的想法在特朗普提出後從未被認真考慮或討論過。