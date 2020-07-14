【一分鐘看世界】美對華制裁受限？、疫情代罪羔羊、美軍艦爆炸

今天是7月14日星期二，以下是這一天你需要知道的國際新聞：

港版國安法

歐盟外長7月13日開會討論「港版國安法」，輪任主席國的德國對此評論。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）7月12日警告，如果港版國安法按原訂計劃實施，將對歐洲人及西方國家帶來長期的負面衝擊。美國《華爾街日報》同日引述知情人士透露，針對中國實施「港版國安法」，美國政府官員將於本周初再次開會，可能會宣布制裁或其他措施……（按此閱讀更多）

港版國安法：圖為港人7月12日排隊參與民主派立法會初選。（AP）

美軍艦爆炸起火

美國海軍黃蜂級兩棲攻擊艦「好人理查德」號（USS Bonhomme Richard）7月12日定期保養期間爆炸起火，造成至少21人受傷，暫時未知起火原因。海軍少將索貝克（Philip Sobeck）指爆炸或由氣壓改變引起。這艘軍艦不但曾經訪港，亦曾在荷里活電影亮相。資料顯示，美國海軍在短短數年間，竟有多艘艦隻在保養期間起火……（按此閱讀更多）

+ 3 + 2

美疫情反彈代罪羔羊

美國多個傳媒報道，白宮正把矛頭指向國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）。分析指出，特朗普（Donald Trump）有意把美國疫情反彈的責任，怪罪在福奇身上……（按此閱讀更多）

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

特朗普欲封殺TikTok

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日表示，他預料總統特朗普（Donald Trump）將對中國社交媒體應用程式微信（Wechat）及TikTok（即抖音國際版）採取強大行動（strong action），以此回應對美國的「信息戰」。分析指出，封殺TikTok是美國總統特朗普在中美博弈的其中一個政策選項……（按此閱讀更多）

編輯精選

特朗普由不肯到肯戴口罩的101天 華府決策拖沓以美國人命付代價

烏航空難半年伊朗發表初期報告 承認人為錯誤擊落客機

【美國大選】特朗普談Kanye West參選：會「鎅走」拜登黑人選票

話題文章

日婦與14歲男生家中性交 丈夫幼子俱在家 鄰居指常見中學生出入

疫情禁探訪 美婦114天見不到失智丈夫 自願當洗碗工終感人重逢

女客不戴口罩星巴克吃閉門羹玩公審 見店員獲巨額貼士竟要求對分

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。