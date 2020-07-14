【新冠肺炎・疫情】全球確診病例突破1306萬　過去5天內急增100萬

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,306萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過57萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月14日上午7時45分，全球確診個案新增127,599宗，累計增至13,060,239宗。死亡個案新增2,151宗，累計增至571,817宗。

根據路透社的統計數字顯示，全球確診新增個案在短短5天內，已急升100萬宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月14日上午7時45分，美國確診個案新增56,100宗，累計增至3,361,042宗。死亡個案增加377宗，累計維持在135,582宗。全國目前已有逾103萬人康復、逾4,100萬人接受病毒檢測。

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俄羅斯：7月13日公布該國確診個案新增6,537個，累計增至733,699個。死亡個案新增104個，累計增至11,439個。

巴西：衞生部7月13日公布，該國新增20,286宗確診個案，增至1,884,967宗。死亡個案新增733宗，累計增至72,833宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月13日公布，印度確診個案新增28,701宗，累計增至878,254宗。單日確診數量創疫情以來新高。死亡個案新增500宗，累計增至23,174宗。康復人數累計達553,470人。

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伊朗：衞生部7月13日公布，該國新增2,349宗確診個案，累計增至259,652宗。死亡個案新增203宗，累計增至13,032宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月13日公布數據顯示，德國確診個案新增159個，累計增至198,963個；死亡個案新增1個，累計增至9,064個。

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韓國：中央防疫對策本部7月13日公布，該國新增62宗確診個案，累計增至13,479宗。死亡個案沒有增加，累計維持在289宗。康復並解除隔離的個案累計達12,204宗。

日本：東京都官員7月13日確認當地確診個案新增119宗，累計增至8,046宗。東京都過去4日單日確診個案均超過200宗。