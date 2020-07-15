【新冠肺炎・疫情】全球1,327萬確診　美國佛州單日死亡再創新高

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1327萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過57萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月15日上午6時34分，全球確診個案新增165,187宗，累計增至13,271,756宗。死亡個案新增3,650宗，累計增至576,752宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月15日上午6時34分，美國確診個案新增59,758宗，累計增至3,424,304宗。死亡個案增加817宗，累計817宗。全國目前已有逾104萬人康復、逾4,100萬人接受病毒檢測。

美國佛羅里達州14日錄得單日死亡個案數字再創新高，132人死於新冠肺炎。

在該國確診個案及死亡數字持續增加之際，科學家繼續努力研發疫苗。美國生物科技公司Moderna在7月14日表示，27日展開新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的後期人體測試。這個疫苗是由國家過敏症和傳染病研究所（NIH）以及Moderna一同研發，往後的測試將用以證明，疫情是否能保護人類免於感染。

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俄羅斯：7月14日公布該國確診個案新增6,248個，累計增至739,947個。死亡個案新增175個，累計增至11,614個。

巴西：衞生部7月13日公布，該國新增20,286宗確診個案，增至1,884,967宗。死亡個案新增733宗，累計增至72,833宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月14日公布，印度確診個案新增28,498宗，累計增至906,752宗。死亡個案新增553宗，累計增至23,727宗。康復人數累計達 571,460人。

非洲：當地包括54國的確診個案數字已增至超過60萬個。

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伊朗：衞生部7月13日公布，該國新增2,349宗確診個案，累計增至259,652宗。死亡個案新增203宗，累計增至13,032宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月14日公布數據顯示，德國確診個案新增412個，累計增至199,375個；死亡個案新增4個，累計增至9,068個。

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韓國：中央防疫對策本部7月14日公布，該國新增33宗確診個案，累計增至13,512宗。死亡個案沒有增加，累計維持在289宗。康復並解除隔離的個案累計達12,282宗。

日本：東京都官員7月13日確認當地確診個案新增119宗，累計增至8,046宗。東京都過去4日單日確診個案均超過200宗。

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