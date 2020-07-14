中菲外長視像會談　王毅：美國唯恐南海不亂　興風作浪

中國外交部長王毅與菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）7月14日舉行視像會談，其中王毅就美國近期在南海問題上的聲明發表觀點，他稱，美國出於地緣政治需要，唯恐南海不亂，不斷興風作浪。

中方官員7月14日與菲律賓外交部長洛欽舉行視像會談（中國外交部）

中國外交部官網7月14日發文稱，王毅與洛欽當天舉行視像會談，雙方就中菲兩國關係、抗疫合作以及南海局勢等問題交換意見。

王毅表示，中菲是隔海相望的友好近鄰，在菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的領導下，菲方同中方就擱置海上爭議、通過雙邊協商管控局勢、加強對話合作達成重要共識，兩國關係由此止跌回升，各領域合作得以快速發展。

王毅：美國推進南海軍事化

在南海問題上，王毅指出，南海局勢在中國和東盟國家共同努力下總體保持穩定，但美國出於地緣政治需要，唯恐南海不亂，不斷興風作浪，還向南海增派最先進的艦機，耀武揚威，推進南海軍事化，這一危險的趨勢值得地區國家高度警惕。此外美方又發表所謂聲明，公然違背其在南海爭議問題上不持立場的承諾，蓄意挑撥中國與東盟國家間的關係，企圖製造矛盾衝突，破壞地區穩定。

他稱，這種出爾反爾的作法只會損害美國自身的信譽。對此中方將繼續同包括菲方在內的地區國家一道，堅持通過對話協商處理海上問題，在恪守《南海各方行為宣言》的基礎上，早日達成有約束力的「南海行為準則」，共同維護好南海的和平穩定。王毅強調，處理海上問題，雙方應共同向前看，而不應回到過去。

菲外長：海上爭議不是菲中關係的全部

洛欽表示，菲方願同中方加強友誼與團結並推進各領域互利合作，在南海問題上，菲方認為海上爭議不是菲中關係的全部，不應也不會影響菲中友好，菲方願繼續致力於通過雙邊友好協商解決好南海爭議，積極推進海上合作，共同維護南海的和平與穩定。