特朗普簽署《香港自治法》後表態：不打算與習近平通電話

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇，他稱不打算與中國國家主席習近平通電話。

2020年7月14日，美國總統特朗普在白宮玫瑰花園舉行的新聞發布會上講話。（AP）

特朗普7月14日簽署《香港自治法》，另外簽署行政命令，終止香港在美國法律下的特殊地位，以懲罰中國對香港的「壓迫行動」。

俄羅斯衛星通訊社報道，特朗普強調，香港現在的待遇與中國其他地方相同。「美國對香港的態度從此以後將與對中國其他地方的態度相同，即沒有任何特殊優惠，沒有任何特殊經濟關係，沒有任何敏感技術出口。除此之外，就像您們所知道的，我們對中國實行嚴厲的關税，並徵收了非常高的關税」。

報道又指，有記者向特朗普提問最近一次跟中國國家主席習近平通話是什麼時候，並問他近期有沒有通話的計劃。特朗普指出，在美中兩國關係尖鋭化背景下未與中國國家主席習近平進行通話，也不打算進行。「我最近沒跟他通過話。沒有，我沒有跟他通話的計劃」。

對於美國的最新措施，中國外交部7月15日立即發表聲明，批評美方法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。

中國外交部在聲明中要求美方糾正錯誤，不得實施所謂「香港自治法案」，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。並警吿如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。