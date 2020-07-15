【中印衝突】美媒：特朗普如獲「禮物」　助拉近與印度關係

美國媒體評論稱，美國多年來一直渴望拉近與印度的軍事關係，如今中印爆發邊境衝突，或許能有助美國實現這個目標，形容對美國總統特朗普（Donald Trump）來說是「戰略禮物」（strategic gift）。

今年2月份美國總統特朗普訪問印度，美印關係持續加強（點擊瀏覽圖集回顧）：

彭博社7月15日發表評論文章稱，中印兩國軍隊6月份在邊境地區發生致命衝突，或許將能實現五角大樓和白宮多年來一直難以實現的一個目標，即拉近美國和印度的軍事關係。

印度是可以在亞洲平衡中國力量的一個地區大國，美國的戰略家們長期以來一直希望讓印度堅定地站到美國一邊。

美國國防部負責印度-太平洋事務的前任助理部長施萊弗（Randy Schriver）表示，他在五角大樓的前同事認為，中印衝突是一個進一步加強美印合作的大好機會，「我們的國防戰略確實從這一切中得到了提振。」

文章稱，美印關係更加緊密化將是送給美國總統特朗普（Donald Trump）的一項重大戰略性勝利。特朗普自2017年執政以來，就一直向印度總理莫迪（Narendra Modi）示好。2019年，美國和印度軍隊首次舉行了陸、海、空三軍聯合演習。

中印最近爆發邊境衝突，正發生在中美關係緊張局勢不斷加劇之際。特朗普因新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發、中國實施「港版國安法」與新疆問題等，多次猛烈抨擊北京。而特朗普過去曾習慣性地稱讚自己與中國國家主席習近平的友誼。

莫迪政府一位不願具名的官員透露，印度現在更有可能與美國聯合舉行復雜的軍事演習，併購買攻擊武器平台。這位官員說，自從中印發生邊境衝突以來，印度已經不再那麼擔心激怒中國。

報道指出，新德里希望加強與西方軍事關係的最新迹象是，印度計劃邀請澳洲參加今年年底在孟加拉灣舉行的年度「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合軍演。