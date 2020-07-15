【新冠肺炎】日本新宿一劇場出現集體感染　約850人列密切接觸者

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，其中重災區東京新宿一個劇場出現集體感染，約850人已列為密切接觸者，當局呼籲全員接受病毒檢測。

圖為7月10日東京新宿區。東京自7月開始疫情反彈，每日一度錄得逾200人確診。（Getty）

日本新宿區的劇場「新宿THEATER MOLIERE」成為其中一個感染源頭，截至7月14日，劇院相關確診人數已增至48人，擴散至東京都、神奈川、千葉等8個都縣。

日本傳媒報道，劇院一個主辦單位由6月30日至7月5日期間，開演了12場舞台劇。而感染的原因被指與觀眾及演員「距離過近」有關，經濟再生擔當大臣西村康稔在記者會上表示，有兩名出現病徵的演員曾參與演出，還有演員與觀眾握手及擁抱等的情況發生。

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日本放送協會（NHK）報道，保健所調查後，列約800名觀眾及50名工作人員和演員為密切接觸者，呼籲所有人接受病毒檢測。當局亦表示會調查主辦單位，是否有違反防疫規定。

截至7月14日，日本全國新增確診332宗，其中東京都為143宗，累計確診人數2.26萬人。東京都雖然較日前超過200宗稍為下降，但已有連續7天超過百人確診。