【新冠肺炎】日本東京新增286人確診破紀錄　都知事警告疫情擴散

日本東京都政府7月16日確認，過去24小時新增確診286例，再度刷新疫情紀錄。知事小池百合子表示，感染數增加與檢測數增加有關，但同時指陽性率正在上升，意味疫情正在擴散。

圖為7月16日，東京一電車廂內的乘客。東京都是日本疫情的重災區，疫情有從東京都散播到其他地方的跡象。（Getty）

日本放送協會（NHK）報道，東京都政府確認在過去24小時內，新增確診286宗，創疫情有紀錄以來新高。知事小池百合子指出，至14日東京每天平均檢測近3200次，大幅高於4月全月的1000次水平，這可能是感染數字增加的原因。

小池同時指出，檢測的陽性率正在上升，由7月1日的3.9%增加至15日的6.2%，同時較5月的1至2%大幅上升，意味疫情正在擴散，同時亦發現年長一輩患者正在增加。

NHK引述東京都政府官員指出，目前東京處於關鍵時刻，若無法阻止年輕人持續感染，當年輕人把疫情傳染給容易重症化的年長人士，將會對醫療系統做成衝擊。

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東京都政府在15日，把疫情警報上調至最高的第四級，警告新冠疫情正在擴散，呼籲民眾提高警覺。

另外，大阪在16日亦錄得66宗新增確診，同破疫情爆發紀錄以來最多。大阪府知事吉川洋文表示，反對中央政府的「Go To Campaign」旅遊振興政策，認為現階段不適合鼓勵國內旅遊，以防止感染進一步擴大。