【新冠肺炎・疫情】全球逾60萬人病歿　紐約市放寬戶外限制

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,403萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過60萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月18日上午7時44分，全球確診個案新增296,294宗，累計增至14,037,021宗。死亡個案新增123,71宗，累計增至600,665宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月18日上午6時34分，美國確診個案新增74,443宗，累計增至3,634,807宗。死亡個案增加875宗，累計139,076宗。全國目前已有逾110萬人康復、逾4,420萬人接受病毒檢測。

紐約州長科莫7月17日表示，紐約市將自20日起放寬某些戶外限制措施，但許多室內活動仍被禁止。購物中心、博物館和文化設施維持關閉。

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澳洲：維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）7月17日表示，該省在過去24小時再多428宗確診病例，這是當地連續第2天創單日新高。

印度：衞生部7月17日公布的數據顯示，印度新增34,956宗確診個案，累計增至1,003,832宗，繼美國和巴西後，成為第三個確診個案超過百萬宗的國家。累計死亡個案為25,602宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月16日公布數據顯示，德國確診個案新增534個，累計增至200,260個；死亡個案新增7個，累計增至9,078個。

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韓國：中央防疫對策本部7月17日公布，該國新增60宗確診個案，累計增至13,672宗。死亡個案新增2宗，累計增至293宗。康復並解除隔離的個案累計達12,460宗。

日本：東京都政府7月17日宣布新增293宗確診個案，連續第二日創單日新高。自解除緊急事態宣言後，都內感染者人數持續呈增加趨勢，7月2日以來幾乎一直處於三位數水準。