日本《進擊的巨人》男星三浦春馬自殺身亡　年僅30歲

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日本當紅男星三浦春馬7月18日傳出身亡消息，震撼全國，日本媒體報道，他疑是在家中上吊自殺身亡，現場有遺書。當地警方正調查事件。

日本媒體7月18日傳出男星三浦春馬身亡的消息（影片截圖）

日媒：疑是在衣櫃內輕生

日本放送協會（NHK）報道，三浦春馬當天沒有現身工作，經理人公司職員最終在三浦春馬在東京的寓所內找到他，疑是上吊自殺，在送院後證實死亡。另有日本媒體報道，有關人士疑是在寓所一個衣櫃內找到輕生的三浦春馬。

他在3天前曾透過社交網站發文，宣傳自己接演新電視劇，並講述角色內容，但如今傳出悲傷的輕生消息，令人錯愕。

三浦春馬1990年出生於日本茨城縣，年僅30歲，他1997年以童星身份出道，多年來曾參演《進擊的巨人》、《戀空》、《極道鮮師》、《銀魂2》、《14歲的媽媽》、《血色星期一》、《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》等多部知名作品，屬當紅男星，活躍於電視劇與電影，他曾奪多個獎項，包括2014年憑《永遠的0》奪得日本電影學院獎的優秀男配角獎。

🔻有關三浦春馬的圖片🔻

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新作品原定下周在日本上映

三浦春馬在全亞洲也有高知名度，曾到訪多地宣傳，包括2015年9月到訪香港，出席電影《進擊的巨人》真人版的宣傳活動，2013年他也曾到台灣宣傳，2011年出席台灣金馬獎電影頒獎禮。

他與女星長澤雅美一同參演的作品《信用欺詐師JP：公主篇》原定今年7月23日於日本上映。

🔻三浦春馬曾到訪香港台北等地宣傳電影🔻

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