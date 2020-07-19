【三浦春馬】日記藏遺書　寫了3個字　友人指他2年前開始酗酒

日本當紅男星三浦春馬7月18日傳出身亡消息，當地媒體報道，警方在他屋內發現一張疑似遺書的紙條，筆跡潦草寫着「好想死」。三浦身邊的工作夥伴就透露，早在2年前發現他有些不對勁，突然酗酒並變得自暴自棄。

被發現時仍有心跳

日本《體育報知》（Sponichi Annex）7月19日報道，三浦春馬原定18日拍攝新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，但因為沒有現身拍片，經紀人於是前往他的家中查看，並在1時許發現三浦在家中上吊。

報道指出，救護車抵達時三浦仍有微弱心跳，救護人員曾用「自動心臟除顫器」（AED）為其急救，但最後仍回天乏術。

🔻三浦春馬曾到訪香港台北等地宣傳電影🔻

友人：2年前開始酗酒

警方在三浦的筆記內，找到一張疑似是遺書的紙條。當地媒體報道，遺書筆跡相當潦草，並提到「好想死」，警方正朝自殺方向調查。

外界盛傳三浦春馬疑因網絡欺凌而心情低落自盡，但《體育報知》引述他身邊工作夥伴認為，這可能不是他自殺的主因。三浦開始變得自暴自棄，沒想到最後真的悲劇收場，令人遺憾。

報道又引述三浦友人透露，自小出道的他早在20歲時，就曾提過不想當演員，原因是工作時他都疲於奔命，全心投入詮釋角色，但他的精神層面並不堅強。

🔻有關三浦春馬的圖片🔻

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3天前曾在IG發文

他在7月14日曾透過Instagram發文，宣傳自己接演新電視劇，並講述角色內容，但如今傳出悲傷的輕生消息，令人錯愕。

三浦春馬1990年出生於日本茨城縣，年僅30歲，他1997年以童星身份出道，多年來曾參演《進擊的巨人》、《戀空》、《極道鮮師》、《銀魂2》、《14歲的媽媽》、《血色星期一》、《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》等多部知名作品，屬當紅男星，活躍於電視劇與電影，他曾奪多個獎項，包括2014年憑《永遠的0》奪得日本電影學院獎的優秀男配角獎。

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