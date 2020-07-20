【一分鐘看世界】歐盟峰會談得攏？日英齊出手、日本旅遊難去馬？

今天是7月20日星期一，在開展新一周工作的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

日本及英國「變陣」

新型狀病毒肺炎疫情（COVID-19）仍然持續，一些國家為了本國產業發展着想，或是為了避免成為中美大國角力的犧牲品，都做出「變陣」的舉動。日本資助日企將不同產品的生產線遷回日本或遷至其他國家。此外東京政府正計劃邀請台積電或者其他國外晶片製造商，與日本國內的晶片製造商一起建設先進的晶片製造廠。

日本面對半導體業激烈的競爭，加上日本這類公司在競爭中處於劣勢，於是一改過去堅持半導體純國產的發展策略，轉而與包括台積電在內的世界級企業合作。

英國與日本情況不相同，但它想將本國5G網絡核心建設交予別國，部分原因是懾於美國的壓力。倫敦政府7月14日公布禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，2027年前全面拆除華為的設備。將棄用華為的英國，已請求日本幫助建立5G網絡……（按此閱讀更多）

歐盟峰會意見分歧

歐盟峰會7月19日邁入第3天的協商。之前兩天，歐盟各國領袖對7500億歐元的新冠肺炎疫情經濟刺激方案討論仍陷入僵局，包括荷蘭在內的「節儉四國」（Frugal Four）堅持要削款。德國總理默克爾（Angela Merkel）警告可能無法達成協議。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）19日表示，領導人在4個議題上有廣泛分歧，包括新的復蘇基金規模；「不用償還的撥款」及「必須償還的貸款」比例；對歐盟核心預算回饋的比例；附設於提供款項的法規……（按此閱讀更多）

新冠肺炎疫情

不止香港，包括美國、日本等國家或地區都有疫情反彈的情況。美國全國18日錄得71,558人感染新冠肺炎，為連續第二日染疫人數超過7萬。日本方面，則是在本擬22日推出國內旅遊振興計劃Go To Campaign之際，東京都疫情再度升溫，當地被排除在計劃之外。隨着新增確診個案繼續增加，有些縣長要求計劃排除更多地方。

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三浦遺書內容曝光

日本知名男星三浦春馬7月18日留書自殺身亡。他去世後，遺書內容曝光，警方在他屋內發現一張疑似遺書的紙條，以潦草筆跡寫着「好想死」。

有關他為何輕生的原因亦陸續被不同媒體報道。媒體之前報道三浦尋短跟疑似飽受網絡欺凌有關。他曾為背妻出軌男星東出昌大發文緩頰，繼而被網民「圍攻」。

三浦身邊的工作夥伴就透露，早在2年前發現他有些不對勁，突然酗酒並變得自暴自棄。曾在英國曾與三浦春馬當過室友的一名中國網民稱，有次回到兩人所住地方，發現三浦竟然在哭，而原因竟然是……（按此閱讀更多）

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