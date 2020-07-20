【新冠肺炎】日本GoTo國內旅遊將「上馬」政府無懼疫情僅排除東京

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，但日本政府無意延後Go To Campaign國內旅遊推廣計劃，僅取消東京區範圍，其餘全國旅遊推廣將如期在7月22日開始。

圖為7月20日，大阪環球影城（USJ）。USJ即宣布解除入場限制，全國旅客均可如常購票入場。（Reuters）

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至7月19日日本全國新增確診511宗，其中東京佔188宗，繼續在200這水平徘徊。日本政府決定取消東京區範圍相關的旅遊計劃，並協助旅行社為旅客從東京出發或以東京為目的地的旅行團退款。

疫情在其他各地持續擴大，有反對聲音指政府強行推廣旅行，或會把疫情進一步散播全國。

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如大阪疫情有擴大趨勢；19日市內新增確診89宗，將超越4月錄得最高的92宗。大阪環球影城（USJ）在20日取消只准大阪居民入場的限制，全國旅客現可如常購票入場。

日本防衛醫科大學教授加來浩器在出席富士電視台（FNN）一個節目時表示，政府做出「東京除外」的安排可被視作為一種「軟性警告」，警惕國民現在仍處於疫情期。同時亦稱旅客不能因旅行而放鬆防疫措施，應勤洗手並避免前往人多擠迫、空間狹小的容易散播病菌的地方。