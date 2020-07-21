【一分鐘看世界】英國暫停與香港協議、馬克龍拍枱、特朗普不認輸

今天是7月21日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

英暫停與港引渡安排

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）在香港時間7月20日晚上在國會發布聲明中稱，暫停執行與香港的引渡協議。他稱暫停履行協議是因為「港版國安法」讓中國政府部門「有能力在特定個案採取管轄權，以及在大陸法庭審理那些案件。」

首相約翰遜（Boris Johnson）20日談及新法時，稱他承諾會「強硬」回應，但不是完全放棄與中國接觸的政策。他稱做做出平衡，不會將事情推進到，「變成在每個議題都是條件反射式的恐華立場。」然而即使他這樣說，中英關係也勢將進一步惡化。

「國版國安法」除了令中美關係變差，新法亦令包括滙控在內的國際銀行變得警剔。英國媒體7月20日報道，6名知情人士指出，多間財富管理公司正在審查其香港客戶是否與香港的民主活動有關，以避免成為「港版國安法」的目標。

中國及英國因新型冠狀病毒肺炎疫情、華為被排除在英國5G網絡建設之外，以及「港版國安法」的問題變差。兩國關係面臨考驗眾多，或已回不去「黃金時代」了。圖為2018年10月23日一艘渡輪在維多利亞港航行。（Reuters）

歐盟峰會火花四濺

歐盟峰會7月20日來到第4天的協商。之前3天歐盟各國領袖對7500億歐元的新冠肺炎疫情經濟刺激方案討論仍陷入僵局，包括荷蘭在內的「節儉四國」（Frugal Four）堅持要削款。來到20日，會上火藥味變得更濃，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在20日早上在會議中曾感不滿並拍枱，亦對因故離席的奧地利總理「發脾氣」。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）則對荷蘭總理呂特警告說，他是逞一時英雄，之後要負上責任。想知道呂特之所以成為這次會議中經常將「不」字掛在嘴邊的「不先生」，要先了解荷蘭對歐盟預算的貢獻以及它的內政……（按此閱讀更多）

華為回應英、意碰釘

中國華為意大利分公司總裁韋基斯（Luigi De Vecchis）7月20日對一家報紙表示，儘管無緣參與近期的5G網絡供應商招標，但華為將與意大利電信（Telecom Italia，TIM）繼續合作。此外他亦相信意大利的決定並非出於政治。

英國7月14日宣布，將在2027年前讓華為的5G設備徹底出局。在建設5G網絡上，英國已經向日本求助。韋基斯稱英國排除華為為其供應5G設備是一個「基於地緣政治、不是基於技術性因素做出的決定」，但意大利電信的決定是不同的。

他說：「我們尊重（意大利的）這項決定，這是一項商業性、而非政治性的決定，涉及到網絡許多部分中的一項。」

特朗普或拒承認大選結果

美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，佛羅里達州情況更是令人擔心。總統特朗普（Donald Trump）治下的抗疫工作由疫情開始至今都有為人詬病之處，情況亦已在影響他尋求連任的機會，他在民意調查中的支持度落後對手拜登。特朗普7月19日不肯說他會接受2020年選舉結果，惟補充說會「看情況」。此外他同日承認自己疫情初期有犯錯，但又為自己辯護稱病毒將會消失，所以他這個預測最終會是對的。

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