美國商務部指涉及侵犯新疆人權　再多11間中國企業遭制裁

美國商務部7月20日宣布，將11間中國企業加入出口管制「實體清單」（Entity List），除非獲得批准，否則不能採購美國產品及技術；有關企業被指涉及參與中國政府在新疆對穆斯林少數民族實施壓迫、拘押以及非法收集生物識別數據等行為。

新疆問題是中美近些年爭論的焦點之一，圖為位於新疆喀什市的職業技能教育培訓中心。（Reuters）

今次涉及的11間中國企業分別為：昌吉溢達紡織有限公司（Changji Esquel Textile）、合肥寶龍達信息技術有限公司（Hefei Bitland Information Technology ）、合肥美菱股份有限公司（Hefei Meiling）、和田好林服飾有限公司（Hetian Haolin Hair Accessories）、和田市泰達服裝有限公司（Hetian Taida Apparel）、今創集團（KTK Group）、南京新一棉紡織有限公司（Nanjing Synergy Textiles）、南昌歐菲光科技有限公司（Nanchang O-Film Tech）、碳元科技（Tanyuan Technology）、新疆絲路華大基因科技有限公司（Xinjiang Silk Road BGI）與北京六合華大基因科技有限公司（Beijing Liuhe BGI）。其中，今創集團主要從事軌道交通車輛配套產品的研發與生產；碳元科技則是一間上市企業，主要從事石墨材料和電子輔料的開發與生產。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，北京當局強迫被關押的新疆少數族裔替有關工廠無償勞動，並收集DNA進行分析，打壓人權，今次行動是要確保美國的貨品及技術，不被中共用來進行欺壓。

這是美國商務部針對中國的第3輪同類制裁，去年10月及今年6月的兩輪制裁，合共有37間中國企業與機構因新疆人權問題而被列入實體清單。中國外交部發言人華春瑩7月15日曾表示，美方一些人士在涉疆問題上製造了本世紀最大的謊言，強調「新疆各族人民生活愉快，自由、順暢地呼吸。」

（綜合報道）