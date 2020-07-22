BNO擴權香港人自證持有者身份即可　仲想續領必睇「快速教學」

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）7月20日宣布有關擴大香港英國國民（海外）護照（BNO）持有者權利的計劃，政府22日再公布詳情。雖然根據英國政府網站，證件持有人只需證明其持有人身份即可申請名為Hong Kong BN(O) Visa的簽證，但有興趣續領BNO的港人，可覽閱以下「快速教學」，以及了解申請赴英居留需符合的六個條件。

申請Hong Kong BN(O) Visa需符合六大條件 :

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BNO續領條件：

1、1997年7月1日香港回歸中國後在香港出生的人士，沒有申請的資格。 2、只要是在香港回歸中國前曾申請過BNO的人，就算BNO已過期多久，甚至已遺失，也有資格續領。 3、如果你在1997年前出生，但當時沒有申請BNO ; 而你的家長曾申請過BNO，並曾經在護照的「included child」一欄中，填寫了你的名字，你仍可以申請BNO。

續領BNO步驟:

合資格人士可在網上續領BNO，請點擊這裏。

以下為續領示範 :

續領人需要上載一張證件照，若照片有問題，系統會作出提示。

續領BNO的證件照要求如下：

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填妥網上表格後，網站會列出續領人需要寄到英國的文件，一般包括舊BNO 護照（未剪角）、香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本、現時持有且未過期的其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底）或正本、一份在過去12個月內發出的住址證明。

續領人以信用卡支付續領費用後，要根據英國護照署的郵寄地址，把文件一次過用快遞或空郵掛號寄到英國。如續領獲批准，申請人提交的文件會和新BNO分開寄回。續領人大約3至4個星期後就會收到。

圖為2012年3月28日，英國倫敦市一景。（Getty）

誰需要副簽？

如果你有定期續領BNO的話，很大機會不用提交副簽。如你的情況和以下描述符合，應要提交副簽。

1、兩次申請間，容貌改變極大

2、護照資料有需要修改（如曾經改名）

3、補領已遺失／被盜／損毀的護照

4、續領有效期受限制的護照

5、被系統歸類為首次申請護照人士

6、首次申請護照人士 (只有姓名及資料曾被填寫於父／母的護照內的BNO申請人才適用)

為你副簽的人只能是和你認識不少於2年（非親屬、伴侶）的人士 ; 專業人士(現職或已退休)（於英國護照署工作的職員和醫生不可，除非該名醫生是朋友）; 持有英國（持有 BNO亦可）、愛爾蘭、英聯邦國家、歐盟國家或美國護照的人士。

查詢英國護照署接受的專業人士，請點擊這裏。