【新冠肺炎．疫情】美國單日病歿人數過千　加州確診病例突破40萬

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,484萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過61萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月22日上午7時34分，全球確診個案新增138,527個，累計增至14,845,978個。死亡個案新增3,893個，累計增至613,879個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月22日上午7時34分，美國確診個案新增60,967個，累計增至3,891,893個。死亡個案累計140,534宗。全國目前已有逾118萬人康復、逾4,722萬人接受病毒檢測。

路透社的統計數據顯示，全美國7月21日的死亡個案增逾1,000個，為6月10日以來首次。加州確診病例則已突破40萬大關，成為繼紐約州之後第2個達到此病例數目的州份。加州目前累計病例達400,769宗，未來可能超越紐約州的病例總數。

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澳洲：該國人口第二多的維多利亞省7月20日新增275宗確診個案。維省死亡個案新增1宗，累計增至39宗，死者為一名80多歲的老婦。

澳洲全國有296宗新增確診個案，累計有12,097宗確診個案，累計死亡個案為123宗。

巴西：衞生部7月21日公布，該國新增41,008宗確診個案，增至2,159,654宗。死亡個案新增1,367宗，累計增至81,487宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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印度： 衞生部21日公布，單日確診個案新增37,148個，累計增至1,155,191個，新增死亡個案587個，累計增至28,084個。

墨西哥：衞生部7月19日公布，該國新增5,311宗確診個案，累計增至344,224宗。死亡個案新增296宗，累計增至39,184宗。

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印尼：衞生部宣布，該國7月19日新增1,639宗確診個案，累計增至86,521宗。死亡個案新增127宗，累計增至4,143宗。

俄羅斯：新冠病毒疫情防控指揮部7月19日公布，該國新增6,109宗確診個案，累計增至771,546宗。死亡個案新增95宗，累計增至12,342宗。康復個案累計達550,344宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月20日公布數據顯示，德國確診個案新增249宗，累計增至201,823宗；死亡個案新增2宗，累計增至9,086宗。

韓國：中央防疫對策本部7月7月21日公布，該國新增45宗確診個案，累計確診病例增至13,816宗。死亡個案沒有增加，維持在296宗。康復並解除隔離人數累計12,643人。