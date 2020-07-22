美媒：特朗普集團私下進口大量中國商品

美國有線新聞網絡（CNN）7月21日報道，總統特朗普（Donald Trump）表面對華強硬，並指貿易談判將為美國人帶來經濟利益，實情是自2019年9月以來，旗下集團公司已經從中國進口約8噸的商品。

ImportGenius是一間追蹤海關數據的公司，為進出口行業提供分析。美國有線新聞網絡查閲ImportGenius編制的美國海關數據發現，2019年9月3日有約6噸重的餐桌，被送到紐約的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）。2020年5月18日，有一批重約2噸的木質和玻璃陳列櫃，從上海運抵位於洛杉磯的特朗普國家高爾夫球俱樂部。

報道稱，特朗普旗下資產從中國進口商品的行為，不僅與「讓美國再次偉大」的口號相悖，也與特朗普呼籲美國行政機構「購買美國貨」的舉動相左，更與幕僚警吿美國人要「警惕和中國人做生意」的信息背道而馳。

報道稱，2017年4月，特朗普簽署行政命令，要求聯邦機構「購買美國貨」。2019年1月，他簽署行政令，將購買「優先購買美國貨」的範圍，從聯邦機構擴展到美國的基建項目。同年7月，他再繼續簽署行政令，強化聯邦機構根據《購買美國產品法》所必須遵循的標準，要求聯邦機構購買使用更多美國零部件的產品。

報道稱，特朗普並未完全放棄所持有股份公司的控制權。因此並不清楚特朗普在這些商務運作的日常運營扮演多重要的角色。