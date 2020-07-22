中國證實遭美國突然要求關閉駐侯斯頓總領事館　予以譴責

中國駐美國侯斯頓總領事館7月21日傳出館內有人焚燒文件後，中國外交部下午表示，美國7月21日突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，對此予以強烈譴責，要求美方撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。 對於館內有人燒文件的事件，中方回應稱，該領事館目前正常運作。

中方：必將作出正當和必要反應

中國外交部發言人汪文斌稱，7月21日，美方突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館，是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。他稱，中方予以強烈譴責，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則，中方必將作出正當和必要反應。

他又稱，一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押，此次美方單方面限時關閉中國駐侯斯頓總領事館，是美對華採取的前所未有的升級行動。

要求在72小時內關閉總領事館

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月22日先在Twitter發文表示，美國要求中方在72小時內關閉駐侯斯頓總領事館。他在帖文內形容美國的舉動瘋狂，他稱「美國要求中國在72小時內關閉位於侯斯頓（Houston）的總領事館，這是一個瘋狂的舉動。」

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 22, 2020

路透社也引述消息人士指，中國將關閉駐侯斯頓總領事館。

領事館內有人燒文件

美國媒體之前報道，中國駐美國侯斯頓總領事館在7月21日冒煙，有人在領事館的後園內焚燒文件，引來附近居民舉報，大批消防員到場。霍士新聞引述警方指，領事館人員遭要求在7月24日下午4點前離開。

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC — KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020