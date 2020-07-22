中國駐侯斯頓領事館人員燒文件惹關注　美國消防員無法進入館內

中美關係緊張，中國駐侯斯頓總領事館7月21日晚上有人在館內焚燒文件，引發關注。

目擊者看到有人燒文件

《休斯頓紀事報》7月21日報道稱，一名休斯頓警方官員表示，當地有關部門21日晚間對中國駐侯斯頓蒙特羅斯總領事館火情的報道作出回應，當時目擊者看到領事館院內有文件被燒毀。

美國消防人員無法進入館內

報道稱，目前沒有人員傷亡報吿。這名官員說，休斯頓警方無權進入這個設施。這名官員說，附近公寓高層的目擊者吿訴警方，有人在垃圾桶裏焚燒紙張。

與此同時，美國霍士新聞（Fox News）7月21日也報道稱，休斯頓消防和警察部門做出反應，趕到了現場，但不被允許進入大樓。

報道稱，因為它是一個領事館，中國可以拒絕任何人進入。

侯斯頓警方吿訴霍士新聞說，他們燒毀文件，因為他們將在周五（7月24日）下午4點被趕出大樓。報道稱，當被問及中國領事館人員為何被驅逐時，侯斯頓警方吿訴我們去問美國國務院或特朗普（Donald Trump）總統本人。

美國廣播公司（ABC）也報道稱，在蒙特羅斯大道的中國領事館的院子裏，裝滿文件的垃圾桶正在被焚燒。

侯斯頓消防局局長佩納（Sam Pena）說：「這似乎不是得不到控制的火情，但是我們沒有被允許進入，我們在外待命和監控局勢。」

報道稱，中國領事館據悉將於7月24日前搬離這座大樓。