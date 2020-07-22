中國駐侯斯頓領事館被要求關閉　俄羅斯也曾是美國目標

中國駐侯斯頓總領事館傳出火警，被指是有人燒毀文件。中國外交部7月22日證實，美方突然要求中方關閉駐侯斯敦總領館。勒令關閉總領事館是嚴重事件，標誌中美關係進一步惡化。特朗普政府任內也曾下令關閉外國駐美國的領事館，目標是俄羅斯。

圖為2020年7月21日，中國駐侯斯敦總領事館外有消防車戒備。（美聯社）

2017年，特朗普政府下令俄羅斯關閉位於三藩市的領事館，以及位於紐約市和華盛頓的附屬機構，回應俄羅斯限制美國駐莫斯科外交官員人數。當時華府未有驅逐俄方外交官員出境或對俄羅斯駐華盛頓大使館的職員出手。

當時是美國大選翌年，圍繞俄羅斯干預大選的爭議持續。國會針對俄羅斯實施制裁，克里姆林宮因而削減755名美國駐俄外交官員。

2018年，俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）於英國遇襲，引起俄羅斯和西方國家的外交風波。華府跟隨歐洲國家的做法，將部份俄羅斯外交官員驅逐出境，並關閉俄羅斯駐西雅圖領事館。

侯斯敦領事館於1979年正式啟用，主要處理八個州份的領事事務，包括德克薩斯州和佛羅里達州。除了駐華盛頓大使館外，中國於紐約、芝加哥、洛杉磯和三藩市設有領事館。

至於美國，除了駐北京大使館外，於瀋陽、上海、武漢、成都和廣州設有領事館，也於香港設有駐港澳總領事館。《華盛頓郵報》引述分析員估計，中國或將下令關閉其中一間領事館。美國1月撤走駐武漢外交官員，迄今仍未重開。