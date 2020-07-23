【一分鐘看世界】BNO擴權細節、中美領事館風波、烏克蘭人質風波

今天是7月23日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

BNO擴權方案細節

英國內政部公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，自2021年1月起，持BNO港人與近親可以申請新的簽證，赴英國居住最多5年，之後可申請居留，英國並列出要符合這個簽證的6大條件。英方文件也顯示，申請者無需特意為新簽證續期護照，且逾18歲非BNO者也有望當作親屬申請。究竟港人透過這個新計劃赴英居留後，又與英國公民享有的權益有多大分別？

申請Hong Kong BN(O) Visa需符合六大條件：

+ 6 + 5 + 4

中國駐侯斯頓總領事館「被關閉」

中國外交部7月21日表示，美國突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，北京對此予以強烈譴責，要求美方撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。中國駐美領事館亦要求華府收回成命，而侯斯頓使館內於7月21日晚上被發現有人在館內焚燒文件，有指燒文件是政府銷毀機密材料的慣常方法。

美方的決定引來關注，特朗普在22日的記者會上表示不排除會關閉更多中國駐當地領事館，其政府任內也曾下令關閉外國駐美國的領事館，目標是俄羅斯。路透社引述消息人士報道，中國考慮關閉美國駐武漢總領事館。

烏克蘭巴士遭歹徒騎劫

烏克蘭西部7月21日發生巴士騎劫事件，疑犯攜帶爆炸品及武器，挾持多名人質。疑犯又要求總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）錄制並發布一段影片，並推薦一齣電影。澤連斯基配合，最終所有人質獲救。

+ 3 + 2

東京奧運

日本東京奧運及殘奧運動會，原定於7月24日開幕，但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，延期一年至2021年舉行。東京奧組委已開始向贊助商請求追加贊助費，但企業因受疫情影響關係業績惡化，面臨艱難抉擇，看不見前景。

東京都知事小池百合子7月22日早上向記者稱，預計當天的新型冠狀病毒肺炎確診病例單日新增超過230宗，為連續兩日增逾200宗。

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+ 2

蓬佩奧訪英

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月20日下午抵達倫敦，開始訪英行程。但他抵埗後並未先與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面，而是跟一些「保守黨叛徒」見面。蓬佩奧就多個問題猛烈批評中國，稱美國希望建立一個全球聯盟來對抗中國。他其後在22日轉到丹麥，指美國在北極事務上「來遲一步」……（按此閱讀更多）

想看更多蓬佩奧訪問英國的現場圖片，請點擊放大觀看：

消失的英超

利物浦剛以5比3擊敗車路士，並隨即頒發英超獎盃，全球大批「利記」球迷收看愛隊相隔三十年再奪頂級聯賽的一刻，不過中國大陸的「利迷」卻斯人獨憔悴，原因與央視的節目調動有關……（按此閱讀更多）

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