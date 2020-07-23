美日澳南海聯合演習　澳媒：中澳艦隊南沙一度對峙

美國、日本和澳洲三國海軍7月19日至23日於南海進行聯合訓練，共九艘艦船和飛機參加戰術訓練。澳洲廣播公司（ABC）7月22日報道，澳洲五艘軍艦航行到南沙群島附近時，與中國海軍對峙。

日本共同社報道，海上自衛隊7月21日發布消息，日美澳海軍在從南海至美屬關島附近海域，進行三國聯合訓練。日本護衛艦「照月」號、美國核動力航母「列根」號（USS Ronald Reagan）等共九艘艦船和飛機等開展戰術訓練。報道指，聯合訓練旨在制約中國。

澳洲廣播公司報道，澳洲軍艦航行至南海海域內中國宣稱擁有主權的南沙群島附近時，遭遇中國海軍。當時「堪培拉」號（HMAS Canberra）負責領航，前往菲律賓海參與訓練演習，其他軍艦包括「霍巴特」號（HMAS Hobart）驅逐艦、「斯圖爾特」號（HMAS Stuart）和「阿倫塔」號（HMAS Arunta）護衛艦和「天狼星」號（HMAS Sirius）綜合補給艦。

報道指，澳洲軍艦並沒有如美國軍艦進入爭議島嶼12海里範圍內。澳洲國防部聲明指，「在整個軍事部署過程中，與外國軍艦的所有計劃外互動都是以安全和專業的方式進行的。」聲明也指，「在部署期間進行的活動是澳洲國防力量在整個印度太平洋地區的年度常規活動的一部份。」